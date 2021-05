EXCLU Plus belle la vie : Patrick dans une secte, Sabrina et Nathan de retour à la coloc (infos PBLV)

4.9 ( 17 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 28 mai Si vous êtes accro à la série de France 3 « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Patrick est totalement sous l’emprise d’une secte !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, Olivier lui fait visiter sa maison et il fait la connaissance des autres occupants… Pendant ce temps là, Babeth tombe sur un test VIH négatif et du coup, elle pense qu’il la trompe ! Patrick se braque même s’il lui assure qu’il ne la trompe pas, la communication est interrompue et Patrick va carrément s’installer chez Olivier !



Fleur, qui habite elle aussi chez Olivier, lui enlève même son téléphone portable ! Au commissariat, Cissé pense que Patrick fait un burn-out et l’interdit de terrain. Jean-Paul et Léa n’arrivent pas à comprendre ce qui arrive à Patrick… Du coup, Jean-Paul et Kévin mènent leur petite enquête sur Olivier. Ils découvrent qu’Olivier s’avère être un fin manipulateur suspecté de dérives sectaires mais qui n’a jamais été inquiété faute de preuves. Olivier sait bien s’entourer comme avec Patrick qui est en état de faiblesse.

Jean-Paul met Patrick en garde et lui montre le dossier sur Olivier. Mais sous emprise, Patrick ne veut rien entendre. Babeth se rend sur place mais Patrick choisit le groupe au détriment de sa propre femme. Chez les Nebout, l’espoir de réveiller Patrick est mince.

De leur côté, Nathan et Sabrina s’investissent dans l’association « Les oubliés ». Mais alors que l’association a reçu un avis d’expulsion, Nathan réussit à convaincre Sabrina de revenir à la coloc avec Josiane et Bahya.

Quant à Sacha, il reçoit la visite de Ahmet, un vieil ami reporter Turc. Il publie un article sans se douter des conséquences…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 10 mai sur France 3

Abdel révèle à Colbert la relation de Revel et d’Elsa. Ce dernier nie tout en bloc. Le procès est donc ajourné et Karim se demande ce qui se passe. Elsa a peur pour la sécurité de Revel mais elle doit choisir entre sa liberté et condamner le procureur. De son côté, Karim dresse un tableau inquiétant de Suzy à Bilal. Ce dernier comprend qu’elle n’est pas tendre qu’il ferait mieux de vite la rembourser. Il trouve Blanche Marci comme cliente pour lui vendre des parfums…

Au réveil, Sabrina, touchée par les efforts de Nathan, lui tend de la nourriture moisie qu’il vomit aussitôt avalée. Il s’arrête à la coloc prendre une douche et croise Barbara qui lui demande de faire attention à lui. A Scotto il se sent en décalage et se montre sévère envers ses élèves…

Patrick raconte à Babeth qu’il s’est fait braquer et qu’il n’a pas su se défendre. Cependant, il retrouve le courage d’enquêter sur les cambriolages…

