« Hawaii 5-0 » du 29 mai 2021 : ce soir, un membre de l’équipe manque à l’appel (épisode « He kauwa ke kanaka na ke aloha »)

« Hawaii 5-0 » du 29 mai 2021. Ce soir encore, et comme chaque samedi soir, le commandant Steven Mcgarrett et son équipe vous donnent rendez-vous sur M6 pour la suite de la saison 10 de « Hawaii 5-0 ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay sur 6PLAY.



Et ce soir quand un membre de « Hawaii 5-0 » va manquer à l’appel, il pourra compter sur toute l’équipe…

« Hawaii 5-0 » du 29 mai 2021 : ce soir l’épisode inédit « He kauwa ke kanaka na ke aloha »

Saison 10 – épisode 16 : He kauwa ke kanaka na ke aloha

Le jour de la Saint-Valentin, le 5-0 se voit confier une enquête délicate lorsque l’épouse d’un diplomate thaïlandais avoue avoir tué son mari. Par ailleurs, Tani et Noelani sont prises en otage par un couple de braqueurs.



Quand un membre du #Hawaii50 manque à l'appel, toute l'équipe répond présent et se lance à sa recherche 💪

📺 Ce soir à 21.05 pic.twitter.com/vgdqBDdWUV — M6 (@M6) May 29, 2021

Cet épisode sera suivi dès 21H50 de 5 épisodes en rediffusion :

– Saison 8 – épisode 12 : Ka hopu nui ‘ana

– Saison 8 – épisode 13 : O ka mea ua hala, ua hala ia

– Saison 6 – épisode 17 : Waiwai

– Saison 6 – épisode 18 : Kanaka Hahai

– Saison 3 – épisode 2 : Kanalua

Menez l’enquête avec les équipes de « Hawaii 5-0 » ce soir sur M6.

