Ici tout commence : Mehdi tient tête à sa mère, Salomé émue aux larmes, ce qui vous attend mardi 18 mai (épisode 142 en avance)

5 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 142 qui sera diffusé le mardi 18 mai, Mehdi va tenir tête à sa mère !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Mehdi présente Hortense à sa mère, Lina ne comprend pas le choix de son fils de rester à l’institut.



Annonces



Annonces



Annonces





Lina va parler à Antoine et Teyssier, qui lui annoncent qu’ils ne sont pas d’accord et n’ont pas encore pris de décision. Antoine explique ne pas vouloir renvoyer Mehdi parce qu’il est malade, ce qui serait une décision discriminatoire. Lina voudrait ramener Mehdi finir ses jours en famille…

Et alors que Mehdi profite de la vie avec Hortense avec une balade à cheval sur la plage, il rentre et découvre que sa mère fait ses bagages pour le ramener à la maison ! Mehdi lui annonce qu’il est hors de question qu’il rentre.



Annonces





De son côté, Salomé vient voir Laetitia et Kelly pour savoir si elles ont vu la femme qui lui a parlé la veille. Laetitia ment encore et elles lui disent que non… Mais Kelly rattrape Salomé pour lui dire la vérité : il s’agissait de Sylvie, la mère de Salomé et Laetitia ! Salomé accepte de la rencontrer, Sylvie lui explique avoir été lâche et culpabiliser de l’avoir abandonnée. Mère et fille se prennent dans les bras, Salomé est émue aux larmes.

Au double A, Lisandro doit faire face à un client difficile. Ce dernier se montre jaloux, il pense que Lisandro drague sa femme ! Anaïs intervient pour venir en aide à Lisandro, qui la remercie…

Rendez-vous mardi 18 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés