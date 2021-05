Plus belle la vie en avance : Elsa sort de prison et retrouve Xavier (vidéo PBLV épisode n°4285)

5 ( 2 )



Annonces





Tout est bien qui fini bien pour Elsa cette semaine dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, alors que la juge a rendu un verdict clément envers Elsa, celle-ci est libre !



Annonces



Annonces

Elsa sort de prison et elle retrouve Abdel, et Nisma et Bilal.



Annonces



Annonces



Annonces





Abdel informe Elsa que Karim n’a pas pu venir car il était trop fatigué après avoir bossé de nuit… Elsa a très compris qu’il ne voulait pas la voir.

Mais un peu plus loin, Xavier se tient à l’écart des retrouvailles familiales mais il est là pour accueillir Elsa avec une rose à la main. Elle va le voir, tout sourire. Xavier lui demande si elle va retourner au Céleste et elle lui confirme que c’est ce qui est prévu… Abdel, visiblement énervé de les voir ensemble, appelle Elsa…



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4285 du 21 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Emilie s’infiltre dans la secte, Patrick réagit, Sacha terrifié (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés