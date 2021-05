Plus belle la vie : ce soir, Alison quitte Abdel (résumé + vidéo épisode 4275 PBLV du 7 mai 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4275 du vendredi 7 mai 2021 – Alison vient récupérer ses affaires chez Elsa ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Abdel essaie de la retenir mais la jeune femme se sent bien chez Rousseau et elle ne sait même pas lui dire si elle reviendra un jour !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4275

Arthur donne un double du dossier à Colbert, qui le place comme témoin protégé. Elsa risque donc d’être accusée de meurtre et d’être incarcérée en attendant son procès. Elle n’y croit plus, commence à baisser les bras, et demande à Revel de reprendre le cours de sa vie. De son côté, Alison prend petit à petit la place de Chloé dans le regard de Rousseau. Il a l’impression qu’Alison a toujours été là et il ne s’est jamais senti aussi bien depuis des mois…



Luna rebooste Francesco et Estelle pour louer son appartement. Le propriétaire est un fin gourmet alors Francesco lui fait gouter sa cuisine au foodtruck, mais ça ne suffit pour le propriétaire qui n’a pas confiance dans les « petits boulots » de Francesco et Estelle. Il préfère toujours donner l’appart à quelqu’un de plus solvable…

Dans le cadre d’une enquête Patrick est confronté à l’hôpital, à une victime de viol. Sa réaction face au récit de la victime choque Léa…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4275 du 7 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

