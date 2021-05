« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui sont les éliminés de l’orientation ? (résumé + replay 28 mai)

5 ( 1 )



Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 12 du vendredi 28 mai 2021 – C’est parti pour le douzième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après l’élimination de Magali la semaine dernière. Il s’agit de la première partie de la finale.



Magalie arrive au camps du jury final et explique que c’est à cause d’une arme secrète qu’elle a été privée de vote et qu’elle a été éliminée.

Les autres se félicitent d’avoir atteint l’épreuve de l’orientation. Denis les accueille et leur explique le principe. Il y a trois zones : la souche torsadée, le corail fossilisé et le bois de cerf. Il remet une carte et une boussole à chacun.

Jonathan et Laure décident d’aller vers le bois de cerf, Arnaud la souche torsadée, Maxine et Lucie le corail fossilisé.



Jonathan est le premier à trouver son repère en à peine 10min ! Il doit maintenant trouver sa balise dans un rayon de 15 pas. Laure trouve le repère à son tour et elle est plus rapide à trouver la balise ! Elle part à la table pour découvrir la direction. Jonathan la voit partir et commence à stresser.

Lucie, qui ne trouve pas, veut partir elle aussi vers le bois de cerf. Mais elle voit passer Laure et renonce. Elle va donc à la souche torsadée.

Jonathan trouve la balise à son tour. Il a peur de perdre du temps et hésite à aller à la table ou l’attendre pour voir où elle se dirige… Laure revient et il choisit de la suivre ! Mais pas de chance, Laure se trompe et va vers l’Est alors qu’elle doit aller au Nord Ouest !

Lucie, Arnaud et Maxine se retrouvent à 3 à la souche torsadée. Arnaud hallucine mais Maxine lui explique que le corail fossilisé est impossible à trouver. Et de son côté, Jonathan commence à comprendre que Laure a du se tromper d’aiguille, il part donc vers le Nord Ouest ! Et il trouve rapidement le poignard, il remporte l’orientation en 1h10 !

Laure se rabat sur le corail fossilisé et elle découvre qu’elle est seule. De son côté, Arnaud trouve la balise et retourne à la table. Mais il a mal regardé la couleur et doit y retourner ! Entre temps, Lucie a trouvé la balise et a eu le temps d’aller à la table. Arnaud décide de suivre Lucie ! Maxine trouve elle aussi la balise. Mais c’est Lucie qui trouve le poignard !

Arnaud, Laure et Maxine se retrouvent donc au corail. Arnaud est le premier à trouver le repère et la balise ! Laure la trouve à son tour. Mais c’est finalement Maxine, qui n’a jamais trouvé la balise, qui trouve le dernier poignard en 4h10 !

Laure et Arnaud sont donc éliminés, c’est Jonathan, Lucie et Maxine qui sont sur les poteaux.

Et rendez-vous le vendredi 4 juin pour suivre la finale de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

