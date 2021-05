Un si grand soleil : David témoigne, Ludo gaffe, ce qui vous attend lundi 31 mai (épisode n°656 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°656 qui sera diffusé le lundi 31 mai, David va finalement se rendre au commissariat pour témoigner.



En effet, David explique à Claire qu’il a été témoin de l’agression de Lila et surtout qu’il a vu quelqu’un filmer !

Claire l’encourage à témoigner mais David refuse, il a trop peur que sa femme apprenne où il était et avec qui… Mais en fin de journée, rongé par la culpabilité, David se rend au commissariat et témoigne. Il explique à Manu qu’un homme a filmé l’agression avec son téléphone !



De son côté, Jonathan doit déjà arrêter de travailler aux Sauvages. En effet, Davia a appelé Victor pou lui annoncer qu’elle va revenir puisqu’elle a trop le mal de mer. Elle va reprendre son poste et Victor annonce à Jonathan qu’il ne peut pas le garder. Jonathan le prend bien, il va pouvoir se concentrer sur la ressourcerie. Et il annonce à Eve qu’il leur a réservé un week-end à Barcelone…

Quant à Ludo, il gaffe au téléphone quand Laetitia l’appelle pour l’inviter à boire un verre. Il lui demande si elle appelle de la part d’Alix ! Plus tard, Alix avoue ainsi à Laetitia que Ludo est devenu escort et qu’elle est son agent. Laetitia lui rappelle que c’est illégal… Mais Alix s’en moque et emmène Ludo faire les boutiques pour lui trouver des tenues.

Rendez-vous lundi 31 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

