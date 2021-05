« Le Meilleur pâtissier » du 18 mai 2021 : ce soir, une épreuve aussi redoutable que romantique

4.5 ( 8 )



« Le Meilleur pâtissier » du 18 mai 2021. Ce soir, suite de la nouvelle saison de la version professionnelle du « Meilleur pâtissier » de M6. Rendez-vous dès 21h05 sur M6, ou en replay sur 6PLAY.



La compétition reprend déjà pour les 5 binômes restants sous la nouvelle tente du Meilleur pâtissier professionnel. Nos duos de choc s’affronteront autour de deux nouvelles épreuves placées sous le signe du blanc immaculé et poétique mais pourtant redoutables ! À la clé, une place en demi-finale.

L’épreuve de la vitrine se corse encore cette semaine…

« Le Meilleur pâtissier » du 18 mai 2021 : épreuve, déroulé, recettes

Les pâtissiers professionnels vont devoir réinventer un mythique dessert de restaurant : l’île flottante. Généralement servi à l’assiette, il faudra pourtant proposer 30 desserts individuels qui tiennent parfaitement en vitrine de ce grand classique de la pâtisserie française. Toute leur créativité et techniques pâtissières ne seront pas de trop pour réinventer et moderniser l’île flottante. Jean-François Piège sera particulièrement attentif à ce défi car le blanc-manger est son dessert signature. Avec seulement 4 ingrédients de base, il va falloir beaucoup d’ingéniosité pour que la magie opère et que l’île devienne paradisiaque aux palais des chefs.

Dans la seconde épreuve du défi des chefs, la tente se pare de ses plus beaux atours pour accueillir des clients très particuliers qui viennent commander le plus important gâteau de leur vie : celui de leur mariage ! Goût, forme, style, le cahier des charges sera particulièrement précis pour nos pâtissiers professionnels. Avec un seul objectif : créer un gâteau unique à la hauteur de l’événement. Comment nos pâtissiers professionnels parviendront-ils à convaincre clients et jury à travers leurs créations sucrées ? Entre gâteau gourmand et décor spectaculaire, le voyage sera romantique mais aussi semé d’embûches.



Mardi à 21.05, les chefs réservent à nos binômes pâtissiers une épreuve aussi redoutable que romantique : le gâteau de mariage 🍰💍 #LMP les professionnels en partenariat avec @topito_com pic.twitter.com/JfX24d9g4Y — M6 (@M6) May 15, 2021

Au terme de ces deux épreuves, un binôme sera élu « macaron d’or » de la semaine et un nouveau binôme quittera le concours. À vos marques, prêts, pâtissez !

