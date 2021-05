EXCLU Plus belle la vie : Emilie s’infiltre dans la secte, Patrick réagit, Sacha terrifié (infos PBLV)

4.6 ( 30 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 4 juin Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, c'est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que grâce à Emilie, Patrick va finalement ouvrir les yeux et sortir de la secte !

En effet, Emilie a bien compris qu’Olivier est le seul lien avec Patrick et qu’il ne faut pas le rompre. Elle décide donc de se rapprocher d’Olivier et d’infiltrer la secte ! Babeth et Kévin sont morts d’inquiétude tandis qu’au sein de la secte, Patrick franchit un nouveau cap ! Il répond désormais au nom d’Uriel et Olivier l’enferme à clé dans sa chambre… Babeth découvre qu’il a vidé son livret A en faisant des virements au gourou.



Sur place, Emilie essaie de faire réagir Patrick, en vain. Elle a caché son téléphone dans le jardin, Olivier et Cyril la repèrent entrain de téléphoner… Emilie surprend Fleur sortir de la chambre d’Olivier en petite tenue, elle lui explique qu’elle était en « mission d’amour ». Toutes les femmes de la communauté participent avec joie à ces missions. Emilie est horrifiée et comprend que ces femmes subissent des viols.

Et alors qu’Olivier s’apprête à s’en prendre à Emilie pour se venger, Patrick réussit à défoncer la porte et à courir jusqu’à la chambre d’Olivier. Il arrive au moment où Olivier s’apprête à s’allonger sur Emilie. Patrick frappe Olivier, attrape Emilie et s’échappe. Au moment où elle n’y croyait plus, Babeth voit revenir son mari et sa fille à la maison. Emilie a eu le temps d’emporter un carnet appartenant à Olivier, avec des noms, qu’elle donne à Jean-Paul.

De leur côté, Francesco et Estelle ne se comprennent plus. Ils donnent le change en public mais ne se supportent plus, ils sont au bord de la rupture.

Et suite à la publication de son article, Sacha subit des pressions et intimidations. Il reçoit des messages haines et commence à être terrifié… Luna lui conseille de partir quelques temps pour se protéger lui et sa famille…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 17 mai sur France 3

La police n’a plus de nouvelle de Simonin, Éric est persuadé que Karim l’a enlevé. Le procureur empêche la commission rogatoire chez Karim pour le protéger. Pour Revel il faut pouvoir montrer que les documents qui accablent Elsa sont faux. Pour cela, il faut remonter jusqu’au faussaire. De son côté, Abdel veut aider Rousseau à sortir de cette situation, complètement bloquée par le deuil de sa femme. Il est endetté jusqu’au cou et Abdel le convainc de mettre le nez dans ses comptes…

Sabrina est malade et quand Nathan lui parle de l’association des Oubliées elle se braque. Nathan n’a plus de sous sur son compte et se voit refuser l’entrée à la banque dans son état. Il pique de l’argent et médicaments à la coloc. Barbara le voit et tente de le raisonner…

A l’hôpital, Vidal fait la connaissance d’une patiente Madame Cabri. Pour soulager Victoire, il décide de la suivre médicalement à son cabinet place du Mistral…

