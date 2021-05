« Tous en cuisine » : les nouvelles recettes de Cyril Lignac dans le livre « Fait Maison n°4 »

5 ( 1 )



Annonces





Après l’arrêt de l’émission culinaire « Tous en cuisine » il y a maintenant plusieurs mois, les fans de Cyril Lignac attendaient avec impatiences la sortie d’un nouveau livre avec les recettes du chef.



Annonces



Annonces

C’est maintenant chose faite avec la sortie du quatrième volume de « Fait Maison », disponible dès maintenant.



Annonces



Annonces



Annonces





Cyril Lignac vous propose ainsi de cuisiner 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien.

Un saumon gravlax, un hachis Parmentier, des poireaux vinaigrette curry et yaourt acidulé ou encore un cake à la vanille, un citron soufflé ou un fondant au chocolat…



Annonces





Pour égayer tes déjeuners et dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison c’est facile ! Enfilez votre tablier et laissez-vous guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés