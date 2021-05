Un si grand soleil : l’enquête avance, Jonathan et Victor associés, ce qui vous attend jeudi 27 mai (épisode n°654 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°654 qui sera diffusé le jeudi 27 mai, l’enquête sur la mort de Lila avance.



En effet, grâce à Akim et au brigadier Valois qui vont enquêter dans l’une des universités de Montpellier, la liste des suspects potentiels se réduit considérablement.

Grâce à de nouveaux témoignages, ils ont 23 suspects à interroger. Becker demande à Manu de tous les convoquer pour leur mettre la pression et les faire avouer. Mais Yannick et Paul se retrouvent et se promettent de ne rien dire…



De son côté, Antonin ne va pas bien et Anissa le trouve distant depuis la mort de Lila. Elle ne veut pas le perdre et décide d’aller lui parler. Mais Antonin se braque, il pense qu’elle ne le considère pas comme un homme et que c’est à cause de son fauteuil qu’elle n’a pas voulu qu’il intervienne…

Quant à Jonathan et Victor, ils s’associent pour la ressourcerie. Victor propose d’en être le gérant en plus d’être investisseur ! Jonathan accepte et Florent le prend très mal. Il refuse de se rendre au pot organisé à la paillotte pour fêter le lancement de Restart’up. Claire y va tandis que Florent préfère rester seul à l’appartement…

Rendez-vous jeudi 27 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

