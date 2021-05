Ici tout commence : Teyssier menace Maxime, Anaïs troublée, ce qui vous attend vendredi 7 mai (épisode 135 en avance)

3.4 ( 5 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 135 qui sera diffusé le vendredi 7 mai, Maxime va être menacé violemment par Teyssier !



En effet, Théo se pose des questions sur sa mère à cause des doutes de Maxime…



Du coup, il demande à Charlène si elle sait si ses parents ont voulu un troisième enfant. Elle ne sait pas non plus et ils décident de poser la question à leur mère. Théo lui rend son bracelet et lui demande pour le troisième enfant, Constance semble mal à l’aise et leur répond que la question ne s’est pas posée…

Théo retourne voir Maxime. Il n’imagine pas sa mère abandonner un enfant mais a quand même des doutes… Il décide d’aller avec Maxime fouiller chez lui à la recherche d’un indice ! Dans un album photos, il trouve une photo pliée en deux. Il s’agit d’une photo de Constance enceinte en 1999 avec un bébé dans les bras et Théo, âgé de 3 ans, à ses côtés !



Constance rentre et surprend Maxime et Théo… Il décide donc de la confronter à cette photo. Elle affirme qu’elle était enceinte de Charlène et qu’elle portait le bébé d’une amie sur cette photo.

Maxime a toujours des doutes et se confie à Rose, qui lui conseille de ne rien dire à Salomé tant qu’il n’est pas certain. De son côté, Constance en parle à Teyssier. Elle pleur et lui confie qu’elle pensait que cette époque était derrière elle et qu’elle n’avait rien gardé qui puisse lui faire y repenser… Teyssier rassure sa femme, il lui dit que ce n’est pas de sa faute. Plus tard, Teyssier retrouve Maxime et le menace ! Il lui ordonne de ne plus jamais fouiller dans sa maison et surtout de ne rien dire de ce qu’il a vu, sinon il le tuera !

De son côté, Lisandro sépare Anaïs et Enzo en cours de mixologie. Enzo est en binôme avec Charlène, qui sous-entend encore qu’il y a un truc entre Anaïs et Lisandro… Enzo fait une crise de jalousie à Anaïs après le cours. Celle-ci confie à Salomé que le côté gamin d’Enzo l’énerve. Et plus tard, elle se rapproche encore de Lisandro, leurs mains se frôlent et ils sont troublés…

Quant à Hortense et Mehdi, ils s’avouent qu’ils s’aiment ! Mais Mehdi a de plus en plus d’hématomes sur le corps et il a honte de se déshabiller devant Hortense… Il finit par lui avouer et Hortense le rassure. Mehdi doit voir son oncologue.

Rendez-vous vendredi 7 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

