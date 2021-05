Un si grand soleil : Yann retrouve le tigre, Jonathan déçu, ce qui vous attend mardi 18 mai (épisode n°647 en avance)

4.9 ( 15 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous être impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°647 qui sera diffusé le mardi 18 mai, Yann va finalement faire le lien entre le tigre de la révélation de Sabine et Maria !



En effet, Yann est convaincu que ce tigre est la clé de son enquête.

Et alors qu’Adrien, le collègue de Maria, retrouve Dimitri et enfonce Eloïse, Yann épluche le dossier… Il découvre une photo d’Adrien avec un tatouage et il s’agit d’un tigre !



De son côté, Sabine est triste et déçue après que Dimitri lui ait dit qu’il ne savait plus où il en était. Elle se confie à son fils, Enzo la comprend et lui explique que c’est pareil pour lui avec Billie…

Quant à Eve, elle a passé la nuit avec Jonathan mais ne sait pas si elle est prête à s’engager dans une relation. Jonathan la rassure, une histoire légère lui va très bien. Plus tard au lycée, Eve se confie à Mo, Jonathan lui plait. Mais aux Sauvages, Jonathan est déçu quand Elisabeth lui explique qu’elle croit en son projet mais qu’elle n’investira pas. Elle préfère de plus gros projets mais lui donne des conseils. Victor essaie de le réconforter et l’encourage à poursuivre.

Rendez-vous mardi 18 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

