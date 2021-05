4.9 ( 14 )



« Vice-Versa » en mode rediffusion ce soir sur M6. Voilà un film qui devrait ravir petits et grands. Ce soir sur M6 rediffusion du film d’animation des studios Disney/Pixar « Vice-Versa ».



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de 6PLAY.

« Vice-Versa » : l’histoire

Au Quartier Cérébral, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice règne et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais…

Et avec les voix françaises de…

Charlotte LE BON (Joie)

Gilles LELLOUCHE (Colère)

Mélanie LAURENT (Dégoût)

Pierre NINEY (Peur)

Marilou BERRY (Tristesse)



Le saviez-vous ?

– Ce film a reçu l’Oscar du meilleur film d’animation en 2016;

– Particulièrement bien accueilli par la critique, il a été un gros succès en salles avec 970 millions de dollars de recettes mondiales. Succès également en France avec 4.5 millions de spectateurs dans les salles.

– Déjà diffusé sur M6 en avril 2018, il avait convaincu 3 millions de téléspectateurs.

Ce soir sur M6 les émotions de « Vice-Versa » vont s’inviter chez vous dès 21HO5.

