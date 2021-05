« La reine du crime » du 22 mai 2021 : ce soir « Les meurtres de minuit » (histoire, casting)

4.7 ( 16 )



« La reine du crime » du 22 mai 2021. Ce soir un nouveau téléfilm inédit issu de la collection « La reine du crime » vous est proposé dès 21h05 France 3 et en replay sur france.TV. Pour ce troisième rendez-vous place à l’épisode « Les meurtres de minuit ».



« La reine du crime » du 22 mai 2021 : ce soir « Les meurtres de minuit »

L’histoire : Agatha Christie, acculée par des dettes, se rend dans le bar d’un hôtel pour y rencontrer un homme d’affaires chinois prêt à lui offrir £20 000 en échange d’un manuscrit inédit mettant en scène le célèbre détective belge Hercule Poirot. Mais Londres est sous l’assaut des bombes allemandes, et la romancière se retrouve vite coincée avec les autres clients de l’hôtel dans l’abri anti-aérien. Or, le manuscrit est volé dans son sac à main, et les morts s’accumulent au fur et à mesure que la nuit avance…

Casting

Helen BAXENDALE (Agatha CHRISTIE), Blake HARRISON (Travis Pickford), Jacqueline BOATSWAIN (Audrey Evans), Gina BRAMHILL (Grace Nicory), Daniel CALTAGIRONE (Eli Schneider), Thomas CHAANHING (Frankie Lei), Scott CHAMBERS (Clarence Allen), Vanessa GRASSE (Nell Lewis), Jodie McNEE (Agent O’Hanauer), Elizabeth TAN (Jun Yuhuan), Morgan WATKINS (Rocco Vella), Alistair PETRIE (Sir Malcolm Campbell)…



Connaissez-vous réellement qui est Agatha Christie ? « Les meurtres de minuit » c’est un nouvel épisode inédit de « La reine du crime » et c’est ce soir dès 21h05 sur France 3.

