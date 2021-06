« Braqueurs » : un documentaire choc ce soir sur M6 (dimanche 13 juin 2021)

4.5 ( 8 )

« Braqueurs » est le titre du documentaire choc que vous découvrirez ce soir sur M6 en seconde partie de soirée, juste après le match de l’Euro 2020 « Pays-Bas / Ukraine » et « 100% Euro, le mag ». Si tout se passe comme prévu, diffusion à partir de 23h20 sur M6 puis en replay sur 6play.



Ce soir découvrez l’épisode n°1. Le deuxième sera diffusé dimanche prochain.

« Braqueurs » : en quelques lignes

De la fiction à la réalité il n´y a parfois qu´un pas. Dans ce documentaire, ceux qui l´ont franchi vous racontent ! Ils sont 6, tous fichés au grand banditisme, tous anciens braqueurs, recherchés pendant de longues années et condamnés à des années de prison.

La violence a toujours fait partie de leur vie mais aucun d´entre eux n´a tué. Aujourd´hui, ils ont purgé leur peine et payé leur dette à la société.



Pour la première fois, ces personnalités hors norme ont accepté de parler face caméra de leur histoire… Fait rarissime dans le grand banditisme où tout reste secret.

Pour les approcher et gagner leur confiance, les équipes de « Braqueurs » : les ont rencontrés pendant des mois jusqu´à passer un pacte, ne jamais les juger. Un an plus tard, témoignage exclusif de ces bandits rangés.

"Je ne peux pas me pardonner !"

Ils ont purgé leur peine, et se confient pour la première fois dans #Braqueurs, dimanche à 23.20 pic.twitter.com/O9nJdmcEUW — M6 (@M6) June 11, 2021

« Braqueurs » épisode 1, ce soir dès 23h20 sur M6 et 6PLAY.

