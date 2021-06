« Deux hommes tout nus » : histoire et interprètes de la pièce de France 2 ce soir (mardi 22 juin 2021)

5 ( 4 )



« Deux hommes tout nus » est une pièce de théâtre de Sébastien Thiéry, mise en scène par Ladislas Chollat et emmenée par François Berléand, Isabelle Gélinas,

Sébastien Thiéry ou bien encore Marie Parout. Et elle est mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV.



« Deux hommes tout nus » : histoire

Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se réveille nu chez lui avec un de ses collègues de bureau. L’incompréhension est totale, et aucun des deux hommes n’arrive à expliquer, comment ils ont pu se retrouver dans cette situation. Quand la femme de l’avocat découvre les deux hommes dénudés dans son salon, Kramer invente n’importe quoi pour sauver son couple. Il est prêt à tout pour rétablir une vérité qui lui échappe. Où se trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans son inconscient ? Quand on fouille au fond de soi, sait-on jamais ce qu’on va trouver .

Pour info cette pièce a été enregistrée le 20 janvier 2015 au Théâtre de la Madeleine à Paris.



Nouveau succès d’audience ?

Lors d’une précédente diffusion, c’était en 2015, la pièce avait réalisé une belle performance d’audience en réunissant 3.8 millions de téléspectateurs pour 15% de part de marché.

En sera t-il de même ce soir ?

