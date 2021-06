Un si grand soleil : Jonathan arrêté, Akim protégé, ce qui vous attend mercredi 16 juin (épisode n°668 en avance)

5 ( 8 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°668 qui sera diffusé le mercredi 16 juin, Jonathan est arrêté par la police.



Annonces



Annonces

En effet, alors que Jonathan a été agressé, il est soigné par Claire à l’hôpital.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 2 juillet 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Claire ne le plaint pas et pense qu’il a bien cherché ce qui lui arrive. Jonathan la supplie de convaincre son père de ne pas porter plainte… Mais Claire lui explique que c’est uniquement à lui de décider et qu’elle le soutiendra.



Annonces





Et quand plus tard Claire parle à son père de sa conversation avec Jonathan, Victor décide d’aller au commissariat pour porter plainte. Jonathan est arrêté par Yann et Elise au camping.

De son côté, Akim est inquiet à l’idée de retourner au commissariat. Il compte aller parler à Manu du vol de son arme mais Valois l’en empêche. Il lui explique qu’il n’en a pas parlé dans son rapport et qu’il compte retrouver son arme grâce à ses indics. Et quelques heures plus tard, c’est chose faite ! Akim est gêné par la situation et en parle à Lucille, qui pense qu’il devrait plutôt se réjouir.

Mais face à Humeau, Valois tient des propos racistes… Quand Humeau le recadre, il se cache derrière le fait qu’il travaille avec Akim. Humeau lui rappelle qu’Akim est autant français qu’eux…

Rendez-vous mercredi 16 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés