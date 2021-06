« Examen de conscience » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (mercredi 30 juin 2021)

4.4 ( 10 )



Le téléfilm « Examen de conscience » est en mode rediffusion ce soir sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming puis replay sur France.TV durant 7 jours.



Réalisé par Olivier Barma, cet unitaire déjà diffusé en 2019 met en scène Cécile Bois, Julien Boisselier, Grégoire Colin, Léopold Moati ou bien encore Marie Montoya.

« Examen de conscience » : l’histoire

Caroline, psychiatre en province, s’était d’abord réjouie de rencontrer Paul, un nouveau patient très instable qui, pensait-elle, allait la sortir de sa routine. Hélas, au fur et à mesure de leurs séances, il devenait de plus en plus évident que leur rencontre ne devait rien au hasard. Il lui fallait donc découvrir quel était le lourd secret qui avait amené son patient au bord du suicide, et qui faisait aujourd’hui de lui une terrible menace pour elle et pour les siens…

Quelle audience en rediffusion ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en octobre 2019, ce téléfilm avait convaincu 3 millions de personnes soit 14.3% de téléspectateurs. Une belle performance sachant qu’il y avait en face un match de l’équipe de France de football.



#Audiences 🖥📈@France2tv hier vendredi 11 octobre la #Fiction « Examen de conscience »🌟 belle performance avec + de 3 M de Tvsp et 14,3% de Pda #CécileBois👏🏻👏🏻#Création #NotreTélé @Francetele 👌🏻 ▶️ A revoir sur France•tv 📍Rdv 18/10 à 21.05 avec « Borderline » pic.twitter.com/g86EGtJykK — France2ServicePresse (@France2_Presse) October 12, 2019

Qu’en sera t-il ce soir ?

