Plus belle la vie : ce soir, c’est le naufrage ! (résumé + vidéo épisode 4313 PBLV du 30 juin 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4313 du mercredi 30 juin 2021 – C’est un moment terrible pour les participants de la croisière ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils font naufrage sur une île déserte et rien ne va…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4313

Fanny se réveille dans une forêt, elle voit un homme au-dessus d’elle à moitié nu et armé, elle est terrorisée, et se met à fuir de toutes ses forces. Le lendemain, une voix féminine, qui l’appelle dans son sommeil, la réveille. Elle voit une petite fille courir vers elle jusqu’à ce qu’un bruit la fasse sursauter puis homme court vers elle : c’est Vidal. Fanny marche avec lui et ils découvrent un endroit paradisiaque. Elle avoue à Vidal qu’un homme sauvage l’a terrorisé cette nuit, elle a l’impression de devenir folle. C’est alors qu’ils entendent des gémissements : c’est Laetitia qui sort de l’eau en rampant. Ils n’ont aucun souvenir de ce qui s’est passé, ni comment ils sont arrivés là. Bilal se réveille avec Céline et non loin, il y a Rochat qui doit vaincre sa phobie de l’eau pour en sortir…



Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4313 du 30 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

