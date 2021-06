« Fort Boyard » du 19 juin 2021 : ce soir l’équipe de Laëtitia Milot (composition, invités…)

3.7 ( 3 )



« Fort Boyard » du 19 juin 2021. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » fait son grand ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV . Une nouvelle saison qui sera comme toujours orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…



Dans cette nouvelle saison de « Fort Boyard »

Le Père Fouras a toujours la ferme intention de protéger son trésor des assaillants. Et pour le préserver il a réservé bien des surprises aux 6 aventuriers, avec de nouvelles épreuves spectaculaires et angoissantes, comme la cabine vertigineuse, ou encore le métro inondé.

Et ce n’est pas tout !

Il faudra aussi compter sur le trappeur, nouvelle recrue, venu tout droit du Canada, pour fouler la terre de ses ancêtres la famille Boo.



Ce dernier, aussi solitaire et bougon que le Père Fouras, ne facilitera pas la tâche aux candidats.

« Fort Boyard » du 19 juin 2021 : ce soir l’équipe de Laëtitia Milot !

Retrouvez pour cette première émission Laetitia Millot , Vaimalama Chaves, Lou jean, Richard Orlinski , Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau.

Ensemble ils joueront au profit de l’association EndoFrance qui a pour mission de soutenir les personnes atteintes d’endométriose et leur entourage, d’informer le public sur cette maladie et d’agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades.

#FortBoyard J-2 🎉

Le Père Fouras et tous les personnages vous attendent au Fort avec beaucoup de nouveautés et de surprises ! 🔥 📺RDV Samedi à 21h05 sur @france2, présenté par @olivierminne pic.twitter.com/ihVB673M3K — ALPfr (@Alpfr) June 17, 2021

Comme les années précédentes, vous pourrez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard

Le Père Fouras, le « community manager » du Fort, vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram.

