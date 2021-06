« Friends : Les Retrouvailles » : le jeudi 24 juin 2021 sur TF1

4.6 ( 10 )



« Friends : Les Retrouvailles » (titre original « Friends : The Reunion », ndrl) c’est pour le jeudi 24 juin sur TF1. Les stars de FRIENDS sont de retour sur le plateau mythique de la série – le plateau 24 – dans les studios Warner de Burbank pour une émission spéciale consacrée à la série tant aimée.



Et alors que le programme est déjà visible sur SALTO.FR, la bonne nouvelle c’est qu’il sera disponible en clair sur TF1, puis en replay sur MYTF1, le jeudi 24 juin 2021 dès 21h05.

« Friends : Les Retrouvailles » : c’est quoi ?

Les acteurs de FRIENDS Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, et David Schwimmer sont de retour sur le plateau mythique de la série – le plateau 24 – dans les studios Warner de Burbank pour une émission spéciale consacrée à la série tant aimée.

FRIENDS: THE REUNION accueillera plusieurs personnalités comme David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.



Ben Winston a réalisé l’émission et en a assuré la production exécutive aux côtés de Kevin Bright, Marta Kauffman, et David Crane, producteurs exécutifs de FRIENDS. L’émission est produite par Warner Bros. Unscripted Television en association avec Warner Horizon, Fulwell 73 Productions et Bright/Kauffman/Crane Productions. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, et David Schwimmer sont aussi producteurs exécutifs de l’émission. Emma Conway, James Longman et Stacey Thomas-Muir en ont assuré la coproduction exécutive.

Et juste après…

Dès 23h15, soirée et même nuit spéciale avec les meilleurs épisodes de la série culte jusqu’au petit matin !

