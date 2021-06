Ici tout commence spoiler : Enzo découvre la vérité ! (VIDEO)

4.3 ( 7 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Lisandro et Anaïs ont démarré une relation particulièrement compliquée dans votre série quotidienne « Ici tout commence », ça va mal se passer avec Enzo…



En effet, Enzo va les surprendre entrain de s’embrasser !



Anaïs rejoint Lisandro dans l’économat. Se croyant seuls, ils s’embrassent langoureusement en ignorant qu’Enzo, planqué, les observe depuis le début… Et pour couronner le tout, Anaïs et Lisandro parlent de lui ! Anaïs se réjouit de l’avoir quitté et Lisandro qu’elle puisse le sortir de ses pensées !

Ici tout commence spoiler Enzo découvre Lisandro et Anaïs ensemble



▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

