Ici tout commence spoiler : Noémie prête à tuer Teyssier ! (VIDEO)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Noémie ne va pas bien et est proche du burn-out ces derniers jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle va totalement perdre le contrôle et déraper…



Annonces



Annonces

En effet, elle va aller jusqu’à menacer Teyssier avec un couteau !



Annonces



Annonces



Annonces





L’état de Noémie est inquiétant. Prise d’une nouvelle crise d’angoisse, Teyssier l’accule et pense qu’elle le provoque. Noémie menace alors Teyssier avec un couteau, avant de se résigner et de fondre en larmes…

Ici tout commence spoiler Noémie perd le contrôle



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés