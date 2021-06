« Luther » du jeudi 10 juin 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final !

4.6 ( 10 )

« Luther » du jeudi 10 juin 2021. Ce soir que TF1 achève la diffusion de la saison 1 de sa nouvelle série policière « Luther », une adaptation de la série éponyme britannique portée par Idris Elba et qui compte 5 saisons à ce jour. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1 .



Annonces



Annonces



Annonces





« Luther » du jeudi 10 juin 2021 : ce soir les deux derniers épisodes

Une sale journée

Luther est appelé à l’aide par le marchand d’art Eliott Carrodus, dont la femme Jessica est retenue en otage par un homme de sinistre réputation qui se fait appeler L’orpailleur. Celui-ci exige comme rançon sept diamants de grande valeur. Ce qu’il ignore, c’est que Jessica les a avalés pour mieux les cacher. Luther va devoir faire preuve de créativité pour tenter de la sauver…

De profundis

Luther est soupçonné d’un meurtre, ses empreintes sont sur l’arme du crime. Pourchassé, il a de plus en plus de mal à distinguer ses amis de ses ennemis. Et cela fait les affaires d’une alliée de circonstance bien spéciale…



Annonces





Un sursaut d’audience pour le final ?

Faut-il s’attendre à un sursaut d’audience pour le final ? Si la série s’est imposée en tête la semaine dernière, les scores sont faibles. La semaine dernière par exemple à peine 3.42 millions de fidèles en moyenne pour 17.1% de part de marché.

Qu’en sera t-il ce soir pour la dernière soirée en compagnie de Luther ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés