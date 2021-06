Un si grand soleil : Laetitia surprend Jonathan et Eve, Julien ne veut pas de bébé, ce qui vous attend mercredi 9 juin (épisode n°663 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°663 qui sera diffusé le mercredi 9 juin, Laetitia va surprendre Jonathan avec Eve !



En effet, alors que Laetitia confronte Jonathan à son le mensonge au sujet du bail, il prétexte ne pas avoir voulu inquiéter Victor et donc ne pas lui avoir parlé du rejet du chèque…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 juin 2021



Laetitia lui souligne le fait qu’il faut tout se dire pour réussir à une collaboration et lui propose ensuite de passer la soirée ensemble. Jonathan décline mais promet de la rappeler…



Au lycée, Camille dit à Kira que Jonathan sort avec sa mère. Kira lui confie alors qu’il sortait avec Eve quelques jours plus tôt ! Camille ne parle à sa mère, qui est de plus en plus méfiante vis à vis de Jonathan. Elle se rend à la ressourcerie et le surprend entrain d’embrasser Eve…

De son côté, Julien déjeune avec Arthur et lui propose une semaine de vacances ensemble en août. Arthur, qui a accepté un job d’été à l’hôpital, accepte la proposition de son père sans oser lui en parler… Il demande à Alain d’essayer de le décaler en juillet.

Johanna a rendez-vous chez sa gynéco, qui lui confirme qu’elle peut faire un bébé. Mais elle déchante en rentrant à la maison puisque Julien lui annonce qu’il ne veut pas d’autre enfant ! Johanna préfère sortir faire un tour…

Rendez-vous mercredi 9 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

