Plus belle la vie : ce soir, Gabriel ment à Thomas (résumé + vidéo épisode 4303 PBLV du 17 juin 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4303 du jeudi 17 juin 2021 – C’est un énorme mensonge que Gabriel va dire à Thomas ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, il laisse croire à Thomas que son père est gravement malade et lui ment les yeux dans les yeux…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4303

Cissé reparle à Ariane de la dernière journée qu’il a passé avec Sabine, elle ne lui a jamais raconté ce qu’elle voulait lui dire de si important. Il pense qu’elle était menacée et il propose à Ariane de retourner fouiller chez Sabine ensemble. Là-bas ils trouvent une boite à musique et des photos où la tête de Cissé est découpée. Cissé avoue à Ariane qu’il s’était mal comporté avec Sabine dans leur jeunesse, il lui reprochait son manque d’ambition…



Thomas est sous le choc de la révélation et se rend au chevet de son père. Roland n’est pas encore au courant du mensonge de Riva. Quand il l’apprend, il demande à Riva de continuer à mentir car père et fils semblent aller vers une réconciliation. Malheureusement, Mirta, comme à son habitude, écoute aux portes…

Même si Victoire tente de dissuader Sacha de rencontrer Nasserdine, il se rend au parloir et tente d’ouvrir le dialogue. Mais la discussion s’avère être impossible…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4303 du 17 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

