EXCLU Plus belle la vie : découvrez l’identité du tueur en série ! (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 2 juillet Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c'est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que l’identité du tueur en série va être révélé ! Et il s’agit de… Jacob !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Jacob, qui avait enlevé et séquestré Camille pendant des années, est de retour au Mistral. La police le croyait mort mais ce n’est pas le cas et Jacob revient dans le vie de Camille. Il lui avoue que c’est lui qui est derrière les meurtres : Enzo lui avait volé son portable, Sabine l’avait humilié à Pole emploi et Serge Bonnet l’avait agressé sexuellement. Ils méritaient tous de mourir selon Jacob et Camille s’en veut d’être la cause de toutes ces morts horribles.



Camille décide pourtant de ne pas dénoncer Jacob… Elle laisse même la police accuser Robin, le fils du commissaire Cissé. Et Jacob, qui surfe sur la peur des mistraliens vis à vis du serial killer, réussit à se faire embaucher par Luna comme veilleur de nuit !

Robin, traumatisé d’avoir été abandonné, finit par avouer les meurtres alors qu’il est innocent. Ariane est convaincue que ce n’est pas lui et même si Xavier Revel clôt l’enquête, elle décide de continuer de chercher… Quitte à se mettre en danger !

Le groupe de la croisière écolo organisée par GTS part. Mais après seulement quelques jours, leur bateau est pris dans une tempête et c’est le naufrage ! Ils se retrouvent bloqués sur une île déserte et Laetitia y retrouve Valentin…

