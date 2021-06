Un si grand soleil : Alice de retour, Jonathan confronte Florent, ce qui vous attend lundi 21 juin (épisode n°671 en avance)

4 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°671 qui sera diffusé le lundi 21 juin, Jonathan va confronter Florent.



En effet, Maitre Levars lui explique qu’à l’époque où il a été condamné, il y a eu un vis de procédure et que Florent aurait pu lui éviter d’aller en prison…

Jonathan est fou de rage, il détruit tout dans sa caravane avant d’aller attendre Florent et Claire en bas de leur immeuble. Florent lui avoue qu’il savait pour le vis de procédure mais il affirme qu’il aurait quand même été condamné… Jonathan est dégouté.



Alice est de retour à Montpellier et elle appelle Julien pour le prévenir. Il affirme qu’elle lui a beaucoup manqué et Johanna entend la conversation… Elle est ensuite très distante avec Julien, sans vouloir lui dire ce qui ne va pas. Elle préfère aller dormir dans la chambre de Manon mais Julien la retient et ils font l’amour…

Rendez-vous lundi 21 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

