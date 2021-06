Un si grand soleil : Jonathan menace Florent, Manu délaisse Elsa, ce qui vous attend vendredi 18 juin (épisode n°670 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°670 qui sera diffusé le vendredi 18 juin, Jonathan va menacer Florent !



En effet, devant la juge, Jonathan reconnait avoir escroqué son associé. Maître Levars réussit à obtenir sa remise en liberté sous contrôle judiciaire jusqu’à son procès.

Une fois libre, Jonathan supplie Victor de retirer sa plainte. Il refuse et lui conseille d’assumer ses responsabilités… Jonathan va ensuite trouver Florent pour s’en prendre à lui. Il affirme qu’il va lui pourrir la vie jusqu’au bout !



Mais en fin de journée, un nouveau rebondissement attend Jonathan… Maitre Levars, qui a épluché son dossier, affirme qu’il n’aurait jamais du aller en prison ! Et selon lui, c’est à cause de Florent s’il a été victime d’une erreur judiciaire !

De son côté, Elsa a revendu les ordinateurs volés pour 800 euros. Pas assez pour elle et son receleur lui conseille de monter un gros coup… Et Manu est toujours débordé par l’affaire des diamants. Au moment où il retrouve Elsa, Alex l’appelle au sujet de Sacha Mertens…

Rendez-vous vendredi 18 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

