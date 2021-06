« Rouge sang » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 (mercredi 23 juin 2021)

4.3 ( 11 )



Annonces





« Rouge sang », le téléfilm de Xavier Durringer est en mode rediffusion ce soir, mercredi 23 juin 2021 sur France 2 et France.TV. Au casting Sandrine Bonnaire, Bernard Le Coq, Eric Savin, Micha Lescot, François Duval, Carolina Jurczak.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Rouge sang » : histoire

Brest, le bout du monde. Le pied d’une jeune femme est retrouvé à proximité de la mer. Alma Schneider, flic fraîchement débarquée de Paris, mène l’enquête. Elle ne peut compter que sur le soutien de César Istria, médecin légiste et archéologue passionné.

Ensemble, ils retrouvent le lieu où la victime aurait été enterrée. Mais le corps qu’ils exhument n’est pas celui d’une femme ! C’est celui d’un homme, un marin probablement. Non plus un meurtre à élucider, mais deux… Et le mystère s’épaissit encore lorsqu’ils comprennent que la jeune femme était en réalité une transsexuelle prénommée Diana, véritable icône et personnalité influente de toute la ville. Alma et César conjuguent leurs forces pour venir à bout de cette énigme qui les entraîne dans les entrailles de Brest.

Si vous n’en pouvez déjà plus du foot, alors optez pour « Rouge sang » ce soir sur France 2.



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés