Un si grand soleil : Laetitia découvre le mensonge de Jonathan, ce qui vous attend mardi 8 juin (épisode n°662 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°662 qui sera diffusé le mardi 8 juin, Laetitia va découvrir le mensonge de Jonathan.



En effet, alors que Jonathan remercie Laetitia et affirme que grâce à sa fraude la ressourcerie peut ouvrir, celle-ci prend un verre aux Sauvages avec Alix.

Laetitia félicite Victor pour le local de la ressourcerie mais Victor l’informe que le bail est signé depuis deux semaines ! Laetitia comprend que Jonathan l’a manipulée…

Et alors qu’Enzo et Kira refusent une soirée avec Florent pour aider Jonathan à la ressourcerie, il offre une tablette neuve à Enzo. Enzo la refuse, il n’a aucune envie que Jonathan dilapide son argent.

De son côté, Eve prend ses distances avec Jonathan. Ils dinent ensemble au restaurant mais Eve préfère ensuite rentrer chez elle, seule.

Après une discussion avec Virgile, Antonin comprend qu’il culpabilise toujours de la mort de Léa et que c’est pour ça qu’il rejette Anissa. Il décide d’aller lui présenter ses excuses. Il lui confie ce qu’il a sur le coeur. Anissa et Antonin s’avouent leur amour et se retrouvent.

Rendez-vous mardi 8 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

