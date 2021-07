« Allez viens, je t’emmène… dans les années Carpentier ! » : artistes et invités de ce soir sur France 3 (vendredi 2 juillet 2021)

4.6 ( 12 )



« Allez viens, je t’emmène… dans les années Carpentier ! » c’est ce soir, vendredi 2 juillet 2021 sur France 3 puis en replay sur France.TV. Et comme c’est l’été c’est en mode rediffusion que vous retrouverez ce divertissement de Laury Thilleman.



Ce soir sur France 3, Laury Thilleman vous emmène pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la nostalgie, du rire et de la musique. Une immersion au cœur des chansons, des sketches et de l’humeur légère de la télé de Maritie et Gilbert Carpentier.

« Allez viens, je t’emmène… dans les années Carpentier ! » : présentation

Des chanteurs, des humoristes, des personnalités médiatiques se retrouvent dans les décors des Carpentier pour revivre ces années cultes et les faire vivre à ceux qui ne les ont pas connues.

Un partage de rêves et de souvenirs entre artistes de légende et de la nouvelle génération.



Une plateforme fait apparaître de nombreux décors emblématiques des shows de l’ORTF. Tous les artistes se prêtent au jeu des tableaux pour de petites saynètes d’époque avec des figurants en costume, les danseuses du Lido et un orchestre en live, sans oublier les anecdotes incroyables de Jane Birkin, Hugues Aufray ou Alain Souchon, qui ont vécu ces années-là.

Une fois en immersion dans le décor, les invités rejouent ensemble les plus belles chansons et des reprises inédites : Isabelle Mergault et Dany Brillant dans un décor de cuisine chantent “Tu t’laisses aller” en hommage au duo Michel Serrault et Charles Aznavour, Amir, Louane, Vianney et Alain Souchon nous offrent un tableau hippie, Patrick Fiori et Claudio Capéo dans un duo inédit sur “Petite Marie” de Francis Cabrel, Bilal Hassani en Dalida… sans oublier les anecdotes inédites.

Les invités

Jane Birkin, Amir, Vianney, Alain Souchon, Louane, Claudio Capéo, Chimène Badi, Dany Brillant, Bilal Hassani, Hugues Aufray, Bénabar, Patrick Fiori, Élodie Frégé, Grégory Fitoussi, Jérôme Anthony, Antoine Duléry, Isabelle Mergault, Bénabar et les danseuses du Lido.

🎤🎉 Une soirée placée sous le signe de la nostalgie, du rire et de la musique… « Allez viens, je t’emmène… dans les années Carpentier ! » avec @LauryThilleman, c’est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/K4W44IiHNE — France 3 (@France3tv) November 26, 2020

Si vous ne l’avez pas vu lors de sa première diffusion en novembre 2020, c’est l’occasion ou jamais. Alors retrouvez la spéciale « Années Carpentier » de « Allez viens, je t’emmène » ce soir dès 21h05 sur France 3.

