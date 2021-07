« Hudson & Rex » du 18 juillet 2021 : vos épisodes de ce soir (saison 2)

4.4 ( 7 )

« Hudson & Rex » du 18 juillet 2021 . Votre série « Hudson & Rex » est de retour ce soir sur France 3 dès 21h05



Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du 18 juillet 2021 : vos épisodes de ce soir

Episode 1 – La musique adoucit les mœurs

Denny Macpherson revient dans sa ville natale pour un concert avec son groupe Wayward. Le lendemain, il est retrouvé mort sur une plage. Charlie Hudson dirige l’enquête vers Robert, le frère du jeune homme, à cause d’une dispute qu’ils ont eu la veille…

Episode 2 – La mort au bout des doigts

Ayant découvert que quelqu’un cherche à l’empoisonner et qu’il ne lui reste que 48h à vivre, le détective privé David Mason, appelle Hudson pour une requête peu banale : retrouver son meurtrier…



Episode 3 – Une réalité sous influence

Katie Collins, star des réseaux sociaux, s’apprête à se marier avec son fiancé Chad. Elle filme ses préparatifs en compagnie de ses demoiselles d’honneur, Willow et Jillian, et les retransmet en livestream pour le plus grand bonheur de ses nombreux followers.

Episode 4 – La forêt aux yeux

Alia, jeune photographe et militante écologiste, disparaît alors qu’elle faisait une série de photographies dans les bois. Hudson et Rex partent à sa recherche, et l’enquête les conduisent à une mystérieuse entreprise de stockage de données aux méthodes musclées…

« Hudson & Rex » mènent l'enquête ce soir dès 21h05 sur France 3.

