« Teddy Riner : la quête » : ce soir sur France 2 (jeudi 22 juillet 2021)

5 ( 5 )



Annonces





« Teddy Riner : la quête », c’est ce soir, jeudi 22 juillet 2021, sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





A quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo, France Télévisions crée de nouveau l’événement en proposant un film documentaire exceptionnel sur Teddy Riner. Dans ce quatre-vingt-dix minutes inédit, diffusé le jeudi 22 juillet à 21.05 sur France 2 (veille de la cérémonie d’ouverture), les téléspectateurs se plongent dans la vie intime de celui que l’on considère comme le plus grand judoka de l’Histoire.

« Teddy Riner : la quête » : présentation

Après la réalisation d’un premier film documentaire, proposé en juillet 2020, Benoît Durand, Brice Baubit et Laurent Lefebvre poursuivent leur immersion (deux ans et demi au total) au plus près du décuple champion du monde, résolu à se rendre au Japon pour y décrocher une troisième médaille d’or olympique. Malgré des doutes et une préparation difficile, voire la plus difficile de sa carrière, rien n’arrête la détermination de la légende du judo, en quête de renouveau…

« Teddy Riner : la quête », un film de : Benoit Durand, Brice Baubit et Laurent Lefebvre.



Annonces





Production : France.tv studio

En coproduction associée avec : Riner Judo Production avec la participation de France Télévisions

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés