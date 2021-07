Un si grand soleil : Manu inquiet, un mort, ce qui vous attend jeudi 22 juillet (épisode n°694 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°694 qui sera diffusé le jeudi 22 juillet, Manu va s’inquiéter pour Virgile.



En effet, Virgile lui confie qu’il a été mis en examen et qu’il a peur de faire de la prison ferme. Inquiet, Manu lui assure que c’est hors de question qu’il aille en prison.

De son côté, Becker est face à un cas de conscience concernant Manu. C’est un bon flic et il ne sait pas quoi faire… Il se confie à Janet, qui lui conseille de limiter la casse…



Elisabeth reprend la place de directrice chez L Cosmétiques à la place de Julien. Elle commence par regarder les comptes et recadrer sèchement Gary sur ses relations avec les clients. Les employés n’apprécient pas Elisabeth et espèrent que l’absence de Julien ne va pas durer trop longtemps… Seule Myriam aime bien Elisabeth et la soutient.

Un nouveau mort lié à l’affaire Lila Marquant est retrouvé. Il s’agit encore une fois d’un témoin… Akim est appelé par ses collègues et Lucille compte bien écrire un papier. Ils se disputent, Akim trouve qu’elle est prête à tout et même à écrire une fake news. De son côté, Maryline commence à s’inquiéter…

Rendez-vous jeudi 22 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

