Ici tout commence du 15 juillet : Louane et Ludivine mentent à Gaëtan (résumé + vidéo épisode 184)

Ici tout commence du 15 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 184 – Ludivine et Louane mentent à Gaëtan ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elles lui font croire qu’elles vont présenter leurs excuses à Teyssier et tout arrêter… Mais en réalité, Louane ne compte pas stopper sa vengeance !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : la vérité éclate, le corbeau de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 juillet)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 184

Au petit-déjeuner, Ludivine et Louane assurent à Gaétan qu’elles vont s’excuser face à Teyssier. Mais une fois leur grand frère parti, leur discours est tout autre. Teyssier est convaincu d’avoir enfin trouvé les coupables, mais un évènement vient tout changer. Ludivine craque mais Louane tient bon : elle aura sa vengeance.



Clotilde tombe des nues en apprenant que Jérémy part en Australie avec le soutien de Guillaume. L’heure est aux adieux pour Jérémy. Et Maxime réfléchit à un plan pour le bien de Salomé.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 184 du 15 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

