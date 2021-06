Ici tout commence spoilers : des examens sous haute tension, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 juin au 2 juillet)

4.6 ( 5 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 28 juin au 2 juillet 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que Teyssier va mettre la pression sur les élèves de première année, qui vont passer leur examen.



En effet, plusieurs d’entre eux vont perdre leur place à l’institut et c’est jeudi que Teyssier va annoncer leurs noms.

De son côté, Louis rejette la relation de Claire et Olivia. Ils décident d’aller vivre à l’internat de l’institut, Claire propose alors à Olivia de vivre avec elle.



Quant à Vincent, il redémarre une relation avec Alice mais n’a pas l’honnêteté de parler à Laetitia…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 28 juin au 2 juillet 2021

Lundi 28 juin (épisode 171) : Sur les conseils de Lionel, Louane décide de se révolter contre l’ordre établi. Teyssier pousse Noémie à prendre une décision irréversible. Louis impose un choix à Claire sans réfléchir aux conséquences.

Mardi 29 juin : pas d’épisode

Mercredi 30 juin (épisode 172) : Clotilde s’oppose à Teyssier tandis que Kelly fait tout ce qu’elle peut pour sauver Lionel. Aux marais salants, Noémie est portée disparue. Claire fait une proposition étonnante à Olivia.

Jeudi 1er juillet (épisode 173) : Pendant le concours, Lionel impressionne le jury tandis que Ludivine prend une décision irréversible. Laetitia joue un mauvais tour à Vincent pour se venger. Clotilde n’apprécie pas la témérité de Rose.

Jeudi 1er juillet (épisode 174) : A l’Institut, c’est la stupéfaction générale lorsque Teyssier annonce les étudiants éliminés. Alice confronte Laetitia et ne sait plus qui croire. La présence d’Esteban complique la relation Anaïs – Lisandro.

Vendredi 2 juillet (épisode 175) : Kelly apprend une nouvelle qui l’horrifie et décide de prendre les choses en main, malgré l’avis de Laetitia. Lisandro a beaucoup d’attentes, mais la pression est trop forte pour Anaïs. Clotilde rabaisse Rose qui décide de ne pas se laisser faire.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 28 juin au 2 juillet 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

