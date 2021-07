Ici tout commence du 20 juillet : le départ d’Antoine (résumé + vidéo épisode 187)

5 ( 5 )



Annonces





Ici tout commence du 20 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 187 – Antoine quitte l’institut pour un mois ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pendant ce temps là, Maxime et Salomé n’ont pas dit leur dernier mot !…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : ça se complique pour Salomé et Maxime, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 19 au 23 juillet)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 187

Maxime et Salomé décident de se rendre à la Gardiane malgré la fermeture pour ne pas perdre le contact avec Sylvie. Et ils peuvent compter sur Hortense et Mehdi qui acceptent de leur prêter main forte.



Annonces





Pendant ce temps là, Antoine Myriel s’en va pour un voyage d’un mois en mer. Rose est triste… A l’institut, la guerre des restaurants est déclarée. Louane, Ludivine et Elodie reçoivent la visite d’un célèbre chef.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 187 du 20 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés