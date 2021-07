Plus belle la vie : ce soir, Laetitia au plus mal (résumé + vidéo épisode 4327 PBLV du 20 juillet 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4327 du mardi 20 juillet 2021 – Laetitia est au plus mal ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Elle ne va pas bien, Céline et Fanny sont à son chevet. Et Laetitia s’inquiète pour Valentin…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Fanny et Vidal se rapprochent, Franck se démène (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4327

Bilal cherche à gagner la confiance d’Ambre mais c’est elle qui se sert de lui pour avoir des infos sur les naufragés. Valentin est armé et prêt à en découdre mais Fanny tente de l’arrêter : Alexandre va les aider à quitter l’île en bateau mais ils doivent rester cacher en attendant. Cependant Valentin et Vidal n’ont aucune confiance dans les dires de Fanny et partent à la recherche des ennemis. Ils sont suivis de près par Alexandre qui choppe Valentin et le capture…



Thomas n’en revient pas que Riva lui ait menti sur l’état de santé de Roland. François manipule une fois de plus Mirta : s’il a fait trainer ce mensonge c’était juste pour lui donner une chance de se réconcilier avec Thomas. Kilian parvient à retrouver Roland chez Monzoni et à le convaincre de revenir au Mistral…

Boher et Léa ne sont pas d’accord sur le prénom du futur bébé, sauf sur un. Problème : Babeth a choisi le même…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4327 du 20 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

