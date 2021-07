Ici tout commence du 6 juillet : Kelly prête à se dénoncer (résumés + vidéo épisodes 176 et 177)

5 ( 5 )



Ici tout commence du 6 juillet, résumé et vidéo de l’épisode 176 et 177 – Deux épisodes inédits de votre série « Ici tout commence » vous attendent ce soir dès 17h55 sur TF1. Et on peut dire que Clotilde va être déçue et triste car Jérémy va lui annoncer sa décision d’abandonner ses études à l’institut pour partir loin. Quant à Kelly, elle compte se dénoncer à Teyssier.



Deux épisodes inédits à découvrir dès 17h55 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 176

Maxime et Salomé réussissent à convaincre Kelly de ne pas se dénoncer. En échange de son aide, Maxime réussit à convaincre Lionel d’en rester là. Quant à Jérémy prend une décision capitale mais Clotilde n’est pas de cet avis. Et Théo fait un véritable carton.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 177

Salomé s’inquiète pour Maxime tandis que Teyssier compte bien découvrir la vérité, quitte à faire du chantage à ses étudiants. Jérémy est prêt à tout pour faire renoncer Célia. Suite à un malentendu sur son identité, Teyssier devient fou de rage.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 176 du 6 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

