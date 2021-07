Audiences TV prime 5 juillet 2021 : carton pour « Camping Paradis » large leader

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime 5 juillet 2021. Après le confinement, le besoin évident d’évasion. Et le « Camping Paradis » de TF1 a parfaitement réussi sa mission. Hier soir, l’épisode inédit a pu compter sur 5.21 millions de téléspectateurs en moyenne soit près de 27% de l’ensemble du public. L’occasion pour Tom et sa bande d’accueillir Patrick Sébastien.



Noter que c’est la meilleure performance de la série depuis au moins 4 ans ainsi que d’excellentes performances sur cibles (public jeune et féminin)

#Audiences @TF1

Très très belles audiences pour La fierté de mon père de #CampingParadis

Largement leader avec 📌5.4 M de tvsp

& en moyenne sur les 2 parties :

▶️31% de pda Frda-50

▶️35% sur les 15-24 a

▶️31% sur les 15-34 a

▶️29% sur les 25-49 a

RDV lundi prochain à 21h05 @TF1 pic.twitter.com/fIEYEej3jo — TF1 Pro (@TF1Pro) July 6, 2021



Audiences TV prime 5 juillet 2021 : autres chaînes

Le film inédit « Parasite » proposé par France 3 a plutôt fonctionné lui aussi. Verdict 2.25 millions de cinéphiles et 11.8% de part d’audience pour la Palme d’or 2019 du Festival de Cannes

On retrouve ensuite France 2 avec sa série « Major Crimes ». 2.02 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes et 9.6% de part de marché.

Soirée plus difficile pour M6 avec la première diffusion en clair du film « Abdel et la comtesse« Abdel et la Comtesse ». Emmené par Charlotte de Turckheim et Amir El Kacem, il s’est contenté de 1.54 million de téléspectateurs soit 7.6% du public présent devant son poste de télévision.

Aucune autre chaîne n’est au dessus du million. Citons tout de même la 5ème place de TMC avec la rediffusion du film « Chaos »vu ou revu par 941.000 personnes (5% de pda).

