Plus belle la vie : ce soir, Laetitia craque à nouveau pour Valentin (résumé + vidéo épisode 4317 PBLV du 6 juillet 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4317 du mardi 6 juillet 2021 – Laetitia va à nouveau craquer pour Valentin ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’ils sont ravis de voir arriver la pluie, Laetitia et Valentin cèdent à la passion…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Roland quitte le Mistral, Camille reste chez Emma, Léa s’installe chez Jean-Paul (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4317

L’homme sauvage confirme à Fanny qu’ils se connaissent, mais il ne peut lui dévoiler son identité. Elle lui demande de sauver ses amis, restés proches du grand ravin. Il le lui promet et elle s’endort. Mais l’homme sauvage montre un autre visage quand il vide en cachette le peu de reste d’eau potable de Rochat, Céline et Bilal. Le groupe pense qu’ils sont condamnés. Laetitia et Valentin se sont réfugiés dans une grotte et sont vite rattrapés par ce qui les opposent fondamentalement…



Alors que Camille ment à Emma affirmant qu’elle envoie des messages à Alice, Ariane ne lâche rien et les prend en photo. Robin revient enfin sur ses aveux : il est innocent. Jacob qui travaille désormais au Céleste, arrive à convaincre Luna de le laisser aller à un rendez-vous…

Patrick tente de rassurer Babeth qui est résignée et rechigne sur sa grossesse. Lors de l’écho elle se montre exécrable, alors que Patrick est à fond….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4317 du 6 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

