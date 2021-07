3 ( 2 )



Annonces





« Africa le grand concert » c’est ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Un concert qui met à l’honneur, depuis Montpellier, les artistes qui ont l’Afrique en commun.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Africa le grand concert » : artistes et invités de ce soir sur France 2

Une soirée présentée par Daphné Burkï et Claudy Siar qui seront entourés des artistes suivants :

Aya Nakamura, Enrico Macias, Christophe Maé, Faudel, Amadou et Mariam, Angélique Kidjo, Tayc en passant par Kimberose, Magic System, Lubiana, Youssou N’Dour et beaucoup d’autres…

Sur La Promenade du Peyrou à Montpellier, tous ces artistes partageront la scène pour célébrer la richesse et la diversité des rythmes africains et de leurs influences.



Annonces





France Télévisions marque, une nouvelle fois, par cette soirée exceptionnelle, son engagement et son attachement au spectacle vivant, à la musique et au patrimoine.

Le saviez-vous ?

France Télévisions est partenaire de la saison « Africa 2020 » et a lancé « Coeur Africa » qui propose une programmation éclectique sur ses antennes linéaires et non linéaires depuis décembre dernier. « Africa, le grand concert » sera le point d’orgue de cette grande opération spéciale. Suivra, à l’automne et toujours à Montpellier, le sommet Afrique-France.

Pour une soirée au rythme des musiques africaines, pour une émission résolument festive et fraternelle, rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés