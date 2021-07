« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Et le premier indice est…

4.8 ( 9 )



« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Cette question vous vous la posez forcément. Et bien des internautes ont trouvé un début de réponse en identifiant le lieu de la fameuse photo qui sert d’image de fond…appelée aussi base de l’étoile.



Avant d’y revenir, faisons un point sur la situation de Bruno dans « Les Douze coups de midi »

L’incroyable parcours de Bruno

Aujourd’hui Bruno participera au jeu pour une 181ème participation. A son actif :

– 791.945 € de gains et de cadeaux

– 71 coups de maître (record)

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 3ème plus grand maître de midi derrière Éric et Christian.



Une élimination qui agite la toile

Sur la toile, on se pose toujours la question suivante : « Quand Bruno, sera t-il éliminé ». Rumeurs et spéculations continuent d’aller bon train et on lit à peu près tout et son contraire. Le Chasseur d’Étoile de Youtube maintient qu’elle est programmée pour le 23 août. Info ou intox ? Seul l’avenir nous le dira…

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont partis à la recherche de la fameuse photo qui sert d’image de fond. Et c’est le groupe privé « L’étoile de Jean-Yves et Stella » qui a dégainé en premier. Et cette image ne serait autre qu’une magnifique vue de Rio de Janeiro avec la fameuse photo du Christ Rédempteur qui domine la ville du haut du mont du Corcovado.

Et s’il est bien trop tôt pour savoir qui se cache derrière cette nouvelle étoile mystérieuse, on sait déjà qu’il ne s’agit pas ni de Serge Lama, ni de Flavie Flament.

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

