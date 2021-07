Audiences TV prime 25 juillet 2021 : « Marie-Francine » largement en tête, carton pour W9 avec « Le Pacha »

4.6 ( 10 )



Annonces





Audiences TV prime 25 juillet 2021. En ce dernier dimanche du mois de juillet, notez la victoire de TF1 avec la première diffusion en clair du film de et avec Valérie Lemercier « Marie-Francine ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et on peut parler d’un beau carton avec 5.63 millions de téléspectateurs pour 28.5% de part de marché sur l’ensemble du public et près de 34% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 25 juillet 2021 : autres chaînes

La série de France 3 « Hudson & Rex » a plutôt bien résisté. Elle a ainsi pu compter hier soir sur 2.11 millions de fidèles et 10.4 % de part d’audience globale.



Annonces





On retrouve ensuite le film de Steven Spielberg « Le BGG : le bon gros géant ». Diffusé par France 2, il a émerveillé (ou pas) 2 millions de Français soit 10.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

Sur M6 le magazine « Capital » avait pour thème : “Soirées d’été : la guerre de l’apéro”. Mais il n’a suscité l’intérêt que de 1.99 million d’amateurs, soit 10.4 % des téléspectateurs.

C’est W9 qui complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « Le pacha » porté par Jean Gabin. Il a été vu ou revu par 1.13 millions de cinéphiles (5.5% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés