L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » trouvée devant 3.3 millions de téléspectateurs (audience)

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » a été trouvée… Et c’est encore Bruno qui l’a décrochée ! C’est la 7ème étoile mystérieuse qu’il trouve ce qui lui permet d’égaler ainsi les deux premiers du classement, à savoir Éric et Christian.



Qui se cachait derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, c’est l’acteur star de la série de TF1 « Une famille formidable » Bernard Le Coq. qui se cachait derrière cette étoile de midi qualifiée d’étoile déconfinée par Jean-Luc Reichmann.

Du côté des indices, il faut avouer que c’était particulièrement compliqué. La plupart étaient en rapport avec des rôles de l’acteur au cinéma dans des films pas forcément très connus. Le cygne faisait lui référence au blason de la toute petite commune dans laquelle il est né…

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » trouvée devant 3.3 millions de téléspectateurs !

Du côté de l’audience tout va très bien. 3.3 millions de téléspectateurs en moyenne dont 30% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats. TF1 était très largement en tête des audiences sur cette case horaire.



Où en est Bruno ?

En ce qui concerne Bruno, faisons un point sur sa situation actuelle.

– 179ème participation aujourd’hui

– 786 445 € de gains et de cadeaux

– 70 coups de maître (record)

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 3ème plus grand maître de midi derrière Éric et Christian.

⭐[LES 12 COUPS DE MIDI] Zette se régale avec le Kouign-amann de Monsieur Lucas 😋 ▶️RDV demain à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12coups_tf1 pic.twitter.com/iVklE9RZzr — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) July 23, 2021

Pas d’élimination de Bruno avant la mi-août ?

Info à prendre au conditionnel, mais il se murmure que l’élimination de Bruno ne serait toujours pas d’actualité. À priori, il devrait devenir le numéro 1 du jeu en dépassant les 200 participations.

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Une nouvelle étoile mystérieuse sera proposée aux téléspectateurs et à Bruno. La trouvera t-il avant d’être éliminé ?

