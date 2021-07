5 ( 4 )



« Most wanted criminals » du 14 juillet 2021 : les 3 épisodes de ce soir sur TF1.



« Most wanted criminals » : présentation

Cette nouvelle série américaine suit les agents spécialisés dans la traque des criminels les plus recherchés. L’agent Jess LaCroix supervise cette équipe hautement qualifiée qui fonctionne comme une unité d’infiltration mobile toujours sur le terrain.

« Most wanted criminals » du 14 juillet 2021 : les 3 épisodes de ce soir

Un homme parfait

Médecin réputé, ancien soldat décoré et mari attentionné, le docteur Brock semble mener une vie paisible. Mais lorsqu’il trouve un cambrioleur chez lui, tout bascule : il assassine sa femme et entame une nouvelle vie de fugitif. Lorsqu’ils découvrent que le gentil docteur avait monté un trafic d’opioïdes au sein de sa clinique, les agents spéciaux du FBI sont encore loin d’être au bout de leurs surprises…

Road trip cruel

Ronnie Bishop et Raylynn Parker forment un drôle de couple. Le premier ayant trouvé dans la seconde une complice et observatrice enthousiaste, il se lance, après des débuts de petite délinquance, dans un road trip où il enchaîne les enlèvements, les viols et les meurtres. L’équipe de l’agent Lacroix, comprenant qu’il ne reculera devant rien, met tout en œuvre pour écourter la traque.



La Lionne

Denise Tyson voit son fils, Kendall, condamné à vingt ans de prison alors que son avocat, commis d’office, leur avait fait miroiter un sursis. Accablée par l’injustice de ce verdict et l’incapacité de son avocat, elle entre dans une rage qui la pousse à tirer sur ce dernier. Elle ne fait que le blesser, mais tue un innocent, avant de s’enfuir avec un otage. Elle est décidée à faire pression sur le juge pour qu’il retire son verdict. Mais voyant ses efforts vains, elle poursuit sa cavale et semble diriger son attention sur son ex-conjoint, le père de son fils.

