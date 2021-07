Le Concert de Paris et le feu d’artifice : artistes et programme de ce soir sur France 2 (14 juillet 2021)

5 ( 4 )



Le Concert de Paris et le feu d’artifice de la ville de Paris, c’est ce soir sur France 2 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Une magnifique soirée en perspective présentée par Stéphane Bern avec l’Orchestre national de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France.



Le Concert de Paris et le feu d’artifice : demandez le programme

Pour la neuvième année consécutive, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions sont heureux d’offrir aux téléspectateurs deux moments d’exception lors d’une même soirée : Le Concert de Paris et le Feu d’artifice de la Ville de Paris. Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de dix pays, ce qui en fait l’un des plus grands événements de musique classique au monde, avec plusieurs millions de téléspectateurs.

Au pied de la Tour Eiffel, l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Simone Young, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront un concert de rêve sur le thème de la liberté, avant d’entonner une vibrante « Marseillaise », dans un intense moment d’union nationale.

Le violoncelliste Gautier Capuçon clôturera la soirée, à l’issue du Feu d’artifice de la Ville de Paris.



» Quelle joie de voir Le concert de Paris retrouver cette année ses spectateurs sur le Champ-de-Mars, et avec lui l’esprit de grande fête populaire qui le caractérise ! Réunissant des artistes d’exception venus du monde entier autour des formations musicales de Radio France, ce concert célèbre le pouvoir qu’a la musique de nous rassembler. Il incarne les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité que la France met à l’honneur le 14 juillet et que nous faisons vivre chaque jour sur nos antennes. Cet été plus que jamais, la culture nous offre d’indispensables moments de rencontre, de partage et d’évasion. Poursuivant sa mobilisation exceptionnelle, France Télévisions soutient la reprise du secteur culturel et propose aux Français de renouer avec le plaisir unique du spectacle vivant. Le Concert de Paris est l’un des principaux temps forts des « Scènes d’été » qui investissent l’ensemble de nos offres pour faire rayonner les arts dans toute leur diversité. France Télévisions est fière de rendre accessible Le concert de Paris à tous les Français et de lui faire traverser nos frontières grâce à la diffusion en Eurovision. Je tiens à remercier nos partenaires, Radio France, la Ville de Paris et Electron libre, avec qui nous préparons chaque année depuis près de dix ans ce grand rendez-vous qui est devenu le prélude incontournable d’un des feux d’artifice les plus emblématiques au monde. » Delphine Ernotte Cunci

