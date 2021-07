Plus belle la vie : ce soir, Jérémie arrive armé au Mistral (résumé + vidéo épisode 4334 PBLV du 29 juillet 2021)

3 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4334 du jeudi 29 juillet 2021 – Jérémie se fait passer pour Alexandre et arrive armé sur la place du Mistral armé d’un poignard ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Il va ensuite s’introduire chez Céline et la menacer…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4334

Jérémie qui se fait passer pour Alexandre, arrive Place du Mistral avec un couteau. Alors que Céline est au plus mal après ce qu’il leur est arrivé, elle a la mauvaise surprise de tomber sur Jérémie qui s’est introduit chez elle. Elle n’est pas rassurée et lui demande de s’en aller. Il la menace et lui prend son téléphone afin de retrouver l’adresse et le numéro de Fanny et Vidal. Il embrasse Céline sur la bouche avant de s’en aller, elle est terrorisée…



César distribue des cartes de visite “César répare” et Emma en chope une. Baptiste reçoit plus en plus de monde pour faire réparer son vélo et Riva promet qu’il n’y est pour rien. Barbara pense avoir compris le petit manège de César qui promet d’en parler à Baptiste dès que son étude de marché sera terminée…

Blanche rentre de voyage et découvre Kalya chez elle. Elle se méprend pensant qu’il s’agit d’une conquête de Franck…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4334 du 29 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

